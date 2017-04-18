Создание транспортного коридора между Персидским заливом и Черным морем будет способствовать большему сближению людей.

Об этом во вторник заявил журналистам в Тбилиси глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает 1news.az со ссылкой на Georgia Online.

«В создании такого коридора обязательно должны принять участие Грузия, Иран, Азербайджан и Армения», - сказал иранский министр после встречи со своим грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе.

Он подчеркнул особую важность своего визита в Грузию.

По словам главы МИД Ирана, на встрече со своим грузинским коллегой он обсудил перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в сферах транзитных перевозок, промышленного производства, упрощения банковских транзакций, науки, а также сотрудничество в международных организациях при решении региональных вопросов.

Ялчин Алиев, Э.Т.