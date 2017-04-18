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Политика

Али Лариджани: Безопасность на Каспии должна обеспечиваться прибрежными странами 18.04.2017 13:48

«Между Азербайджаном и Ираном налажено интенсивное сотрудничество в экономической и туристической сферах, и мы заинтересованы в дальнейшем развитии этих связей».

Как передает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил председатель Собрания исламского совета Ирана Али Лариджани.

Он подчеркнул, что безопасность на Каспийском море должна обеспечиваться прибрежными странами, и вмешательство в этот процесс сил извне недопустимо.

Председатель Собрания исламского совета отметил, что две соседние и дружественные страны обладают возможностями сотрудничества и на Каспии, что служит интересам двух государств и их народов.

А.Лариджани положительно воспринял идею создания совместной комиссии по сотрудничеству в сфере обороны.

Отметив важность разрешения существующих в регионе конфликтов мирным путем, председатель Собрания подчеркнул, что официальный Тегеран поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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