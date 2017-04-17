Делегация под руководством главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова с трехдневным визитом посетит Мальту.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на газету «Maltatoday», в ходе визита министра иностранных дел Азербайджана будут сопровождать вице-президент SOCAR Эльшад Насиров, посол АР в Италии Мамед Ахмедзаде и два других дипломата.

В рамках визита состоятся встречи с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прека, премьер-министром Джозефом Мускатом, министром иностранных дел Джорджем Веллой, спикером палаты представителей Англу Фарругиа.

Эльшан Рустамов, Г.Р.