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Политика

Издан тридцать восьмой том многотомника «Ильхам Алиев. Развитие - наша цель» 17.04.2017 19:09

«Я всегда говорил, что Кавказ – это единый организм. Процессы, происходящие на Северном Кавказе, тесно связаны с процессами, которые идут на Южном Кавказе.

Все мы должны стремиться к тому, чтобы в нашем регионе, в прекрасном Кавказском регионе были обеспечены мир и спокойствие, обеспечен прогресс, чтобы люди жили в условиях мира и благополучия, а наши страны развивались и процветали. Мы можем добиться этого только сообща. Мы можем добиться этого совместными усилиями, на основе взаимопонимания и взаимного уважения, помогая друг другу. Считаю, что со своей стороны Азербайджан достойно выполняет возлагаемые на него задачи в этой области».

Эти мысли, вошедшие в недавно изданную 38-ю книгу многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», глава государства высказал во время выступления на международной конференции «Межрелигиозный диалог: от взаимопонимания к совместному сотрудничеству», проходившей в Баку в ноябре 2009 года.

Материалы, включенные в это издание многотомника, охватывают период с сентября по ноябрь 2009 года.

В этой книге многотомника, ответственным за выпуск которого является руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики академик Рамиз Мехтиев, опубликованы материалы и письма о встречах, проведенных главой государства в ходе визита в Молдавию, его участии в заседании Совета глав государств СНГ в Кишиневе, интервью Азербайджанскому телевидению в Молдове, визитах в Иорданию, Швейцарию, участии в официальном открытии дней культуры Азербайджана в Швейцарии, визитах в Беларусь, Болгарию. В книге собраны материалы о переговорах Президента Азербайджана с главами государств и правительств, заявлениях для печати, подписанных документах в ходе визитов в нашу страну президентов Казахстана, Турции, Кыргызстана и Словении.

В этот том также вошли материалы о приеме главой государства посетивших Азербайджан высокопоставленных лиц Чехии, Словакии, Пакистана, США, Ирана, Турции, Болгарии, Грузии, Беларуси, России и других стран, Европейского Союза, ОБСЕ, Всемирного банка и других влиятельных структур.

Книга также содержит информацию об участии Президента Ильхама Алиева на IX саммите глав государств тюркоязычных стран, обращения к участникам III съезда Русской общины Азербайджана и проводимых в нашей стране других международных мероприятий.

На всех встречах и переговорах глава государства обращал внимание к оккупационной политике Армении, призывал мировую общественность поддержать урегулирование препятствующей развитию региона нагорно-карабахской проблемы в рамках норм международного права.

В этом томе собрана информация о выступлениях Президента Ильхама Алиева на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2009 года, а также его поездках в Исмаиллинский, Агсуинский и Евлахский районы, встречах с представителями общественности в регионах, участии в открытии образовательных и промышленных учреждений и предприятий, ознакомлении с проводимой в столице работе по благоустройству и реконструкции, участии в церемониях открытия комплексов жилых зданий, построенных для семей вынужденных переселенцев.

В книге имеются разделы «Примечания», «Личные имена», «Географические названия».

В подготовке 38-го тома, выпущенного «Азернешр», были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

АЗЕРТАДЖ

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