В предстоящие годы созданию экспортнонаправленных предприятий должно оказываться больше внимания.

Как передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, об этом заявил глава государства Ильхам Алиев на прошедшем сегодня, 17 апреля, в Евлахе Республиканском совещании экспортеров ненефтяной продукции.

«В реальности предприятия, которые и впредь будут создаваться в Азербайджане, должны преследовать две цели – с одной стороны, должен быть удовлетворен внутренний спрос, с другой - должны быть экспортные возможности», - подчеркнул глава государства и отметил, что государственные органы осуществляют последовательную деятельность, чтобы добиться этого.

«Кредиты, которые в дальнейшем будут погашаться по линии Национального фонда поддержки предпринимательства, должны придать импульс созданию экспортонаправленных предприятий. Потому что экспортонаправленная продукция, в то же время, легко найдет свое место и на внутренних рынках. В решении этих вопросов местные исполнительные органы также должны активно участвовать. Конечно же, здесь основной груз ложится на государственные структуры», - сказал Президент.

Глава государства выразил уверенность в том, что после этого заседания экспортный потенциал страны возрастет, и внутренняя потребность в Азербайджане будет еще больше удовлетворяться местной продукцией.

«Уверен, что, подводя итоги 2017 года, мы увидим положительную динамику. Конечно, как я отмечал ранее, для увеличения экспорта, в первую очередь должен быть полностью удовлетворен внутренний спрос – как продовольственными товарами, так и строительными материалами. В этом направлении предпринимаются и будут предприниматься конкретные шаги», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что местные исполнительные органы должны постоянно держать в центре внимания вопрос привлечения инвестиций.

«Оценка, которая в будущем будет дана деятельности местных исполнительных органов, в то же время будет основываться и на этом факторе – на том, сколько инвестиций поступило в тот или иной район. Местные исполнительные органы должны организовать эту работу совместно с центральными исполнительными органами», - сказал Ильхам Алиев.

«Разумеется, экспортируемая продукция должна отвечать международным стандартам. В противном случае у нее не будет экспортных перспектив. Действующие в нашей стране лаборатории должны пройти международную аккредитацию, и этот вопрос в скором времени должен найти свое решение. Сертификаты, выдаваемые на изготовленную в Азербайджане продукцию, должны признаваться зарубежными странами», - заявил Президент.

При этом глава государства подчеркнул, что подготовке соответствующих кадров должно уделяться особое внимание.

«Мы должны подготовить специалистов по экспорту. Вообще, подготовка кадров – один из важнейших вопросов, стоящих перед нами. Потому что страна развивается, создаются новые предприятия, и работающие на этих предприятиях кадры должны быть подготовленными. Особо важное значение имеет обучение готовых кадров на экспортонаправленных предприятиях, и государственные органы должны быть активными в этой работе», - сказал глава государства.

Президент также отметил важность упрощения экспортных процедур, подчеркнув, что в этом направлении предпринимаются шаги.

«Сейчас перед экспортом нет искусственных препятствий, как это было в прежние годы. Но в то же время должны предприниматься и институциональные меры, и все соответствующие государственные структуры в реальной жизни должны прилагать дополнительные усилия для стимулирования и упрощения экспорта», - заявил Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан в скором времени создаст в ряде стран торговые дома. Первый такой дом откроется в ближайшие недели в Беларуси. Также торговые дома откроются в России, Украине, Казахстане. Президент отметил, что открытие торговых домов будет, с одной стороны, способствовать пропаганде Азербайджана, а с другой - создаст новые возможности для экспортеров.

«Наряду с этим, наши торговые дома обязательно должны быть в крупных странах Азиатского континента. Сейчас в странах Персидского залива проявляют большой интерес к нашей продукции. В действительности источником этого интереса является наша деятельность. Потому что мы в последнее время сумели построить со странами Персидского залива, в том числе и по этому направлению, очень деловое сотрудничество и добились выхода туда азербайджанской продукции. В тех странах особенно большой интерес проявляют к нашей сельхозпродукции, и потребительский рынок стран Залива достаточно велик. Многое из того, что мы производим и экспортируем, они ввозят из-за рубежа, импортируют из других стран. Поэтому мы должны активно войти на эти рынки. И поэтому в странах Залива обязательно должны быть созданы торговые дома.

Мы, конечно же, должны наладить деловое сотрудничество с крупными торговыми сетями на приоритетных для нас экспортных рынках. Их имена известны. Пригласить их в Азербайджан, показать наши возможности, организовать их поездки на наши основные передовые предприятия. Пусть приедут и увидят своими глазами, что здесь есть и большой потенциал, и что наша продукция конкурентоспособна.

Наши экспортные миссии уже дают эффект. Эти миссии очень полезны, и на протяжении года такие миссии должны организовываться. Это должно происходить в автоматическом режиме, то есть уже не по моему указанию. Ежегодно различные государственные структуры должны вносить в свой рабочий план, сколько в этом году экспортных миссий будет командировано в какие страны. В страны, являющиеся для нас самым лучшим потенциальным рынком, ежегодно должны направляться миссии. Должны организовываться особые миссии в различные регионы крупных государств. Наши группы должны регулярно ездить не только в столицы, но и во все регионы этих стран», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Президент отметил важность широкого участия азербайджанских компаний и предприятий в международных выставках с целью поиска деловых партнеров, заключения с ними контрактов, а значит - и увеличения объемов экспорта местной продукции.

«Мы должны привлечь крупные государственные и частные компании к пропаганде в странах, где они работают, бренда Made in Azerbaijan. Особенно здесь речь идет о государственных структурах. Компании, у которых обширный круг деятельности за рубежом, в первую очередь, Госнефтекомпания - SOCAR, «Азербайджанские авиалинии» - AZAL, «Железные дороги» - и другие наши крупные государственные компании находятся в контакте с зарубежными партнерами, действуют в зарубежных странах. Они должны активно участвовать в пропаганде бренда Made in Azerbaijan и регулярно информировать госструктуры о том, какую работу провели для пропаганды бренда. Возможно, Министерство экономики подготовит для них особые рекомендации, методическое пособие, чтобы они планово вели эту работу. Потому что все хорошо знают, что реклама – неотъемлемая часть торговли», - заявил Президент Ильхам Алиев.

Ялчин Алиев, Э.Т.