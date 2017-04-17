В соответствии с планом проводимых широкомасштабных учений ранее поднятые по тревоге войска и командные пункты управлений направляются в районы оперативного предназначения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, управление войсками осуществляется скрытно и оперативно, в соответствии с высокими требованиями по их организации.

Все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой. Войска проводят плановые мероприятия по условиям данного этапа учений.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.

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