В соответствии с планом проводимых широкомасштабных учений ранее поднятые по тревоге войска и командные пункты управлений направляются в районы оперативного предназначения.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, управление войсками осуществляется скрытно и оперативно, в соответствии с высокими требованиями по их организации.
Все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой. Войска проводят плановые мероприятия по условиям данного этапа учений.
Читайте по теме:
В Азербайджане пройдут широкомасштабные учения, в которых будут задействованы до 30 тысяч военнослужащих
ВС Азербайджана начали крупномасштабные учения – ФОТО – ВИДЕО
Эльшан Рустамов, Г.Р.