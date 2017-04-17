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Политика

Полковник Ильгар Алиев: «Действия Армении больше похожи на действия капризной проститутки» 17.04.2017 17:08

Недавнее интервью генерал-майора Аркадия Тер-Тадевосяна - ничего более, кроме как подхалимаж и хвастовство петуха и кукушки. Чтоб выслужиться перед вождями армянского племени и при этом угодить соплеменникам, эта кукушка хвалит петуха за то, что он хвалит кукушку.

Об этом заявил 1news.az полковник запаса ВС Азербайджана Ильгар Алиев.

Напомним, что на днях Аркадий Тер-Тадевосян дал интервью, в котором сообщил о приобретении Арменией ЗРК Верба, а также размещении американской системы на линии фронта. «Это оружие будущее, которым немногие страны обладают. Эта система выполняет сразу 10 функций, определяет местонахождение противника и даже его оружие», - отмечает Тер-Тадевосян. Кроме того, он указывает, что в начале мая в Армению прибудет боевой американский генерал, с которым будет проведена интересная встреча.

Комментируя высказывания Тер-Тадевосяна, Ильгар Алиев отметил: «Выражаясь без расторможки, этот тупой Рембо или как его в армянстве величают «Гомандос», не подозревая, выпускает ляп за ляпом. Его высказывания и вообще действия Армении по своему характеру больше похожи на действия капризной проститутки, которая состоит на содержании у богатого мужчины.

Эта проститутка, хвастаясь перед своими коллегами, заявляет, что мол после «апрельского изнасилования» чужим мужчиной ее милый, щедрый и любимый подарил ей зенитно-ракетные комплексы «Вебра» и новые системы ПВО, с помощью которых она сможет прикрыть (но не защитить) свои сокровенные места. Или вот еще. «На наших границах размещены современные американские системы - оружие будущего...», «В начале мая в Армению прибудет боевой американский генерал, с которым будет интересная встреча», - говорит кукушка-проститутка.

Это или флирт, или шантаж первого содержателя, намекая ему, что если плохо будешь за мной ухаживать, я отдамся еще более богатому заокеанскому дядьке».

«Милый «Гомандос», может вы, в конце-то концов, определитесь, на чьи колени присесть, ведь так вам будет легче, не закинете же вы одну ногу одному, а вторую другому, a то из вас какой-то неправильный бутерброд получится. В таком случае и нам будет легче у кого вас отбить, только не ради ухаживания, а очередного проапрельского и окончательного «изнасилования», - сказал И.Алиев.

По его словам, показывая свою осведомленность, «Гомандос» заявляет, что «...в связи учениями азербайджанская сторона перебросила достаточно много техники, и нам надо быть начеку».

«Я с уверенностью могу сказать, что на момент интервью «Гомандос» ни одна техника не сдвинулась с мест постоянной дислокации, а начало учений  было запланировано только на 16 апреля. А его осведомленность опирается на снятые кадры с прошлогодних учений. Где же тогда оружие будущего, которое выполняет 10 функций одновременно?

Отвечая на вопрос «...что принесли обороне и безопасности приобретенные новые системы?», он признается, что «...любую оборону можно одолеть..., эти системы позволят нам укрепить нашу оборону и избежать больших жертв» и ни слова о способности отражения наступления или атаки», - подчеркнул И.Алиев.

Полковник запаса ВС Азербайджана напоминает, что в июне 1982 года израильские ВС без единой потери полностью уничтожили в долине Бекаа мощную сирийскую группировку сил и средств противовоздушной обороны «Феда» и, по свидетельству советских специалистов, такой плотной концентрации (24 дивизиона на участке 30 на 28 км ) ракетных и артиллерийских сил ПВО не было нигде в мире, даже в СССР, и командовали ими частично советские офицеры и генералы.

«За неполные двое суток израильтяне полностью уничтожили 19 сирийских зенитно-ракетных дивизионов и еще четыре вывели из строя. Причем при нанесении этого массированного удара не был потерян ни один израильский самолет и основную роль в этом сражении сыграли беспилотные летательные аппараты, которым советские специалисты не придали должного значения, а также системы ВСО», - указал он.

По его словам, и у Азербайджана достаточно таких средств, чтобы прорвать противовоздушную оборону противника и добиться господства в воздухе. К тому же хочу отмечает он, военная промышленность Азербайджана продолжает производство беспилотников и с каждым днем пополняет арсенал ВС.

«И наконец, об оружии будущего, которое передали американцы. Хочу проинформировать этого старого маразматика «Гомандос», что оружие будущего - это космос, и весомой альтернативой вашему оружию будущего является наш собственный спутник и в скором будущем Азербайджан собирается запустить второй. И если добавить ко всему этому кибервойска, создаваемые в Азербайджане, то приобретенное вами оружие будущего уже давно забытое старое, а передали его вам, чтоб как-то сбалансировать положение.

Так, что милый «Гомандос», против лома нет приема, если нет другого лома», - заявил Ильгар Алиев.  

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Эльшан Рустамов, Г.Р.

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