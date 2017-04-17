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Политика

Иран всегда поддерживал и поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана - Али Лариджани 17.04.2017 16:12

В рамках визита в Исламскую Республику Иран министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 17 апреля встретился с председателем Собрания исламского совета ИРИ Али Лариджани.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, в ходе встречи министр обороны отметил важную роль и большой вклад многочисленных встреч и взаимных визитов президентов, государственных представителей Азербайджана и Ирана в расширение связей между странами, а также в развитие и укрепление двустороннего сотрудничества.

Затронув вопросы безопасности в регионе, генерал-полковник З.Гасанов проинформировал о проводимых переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, в частности об инцидентах, произошедших в последнее время на линии противостояния войск.

А.Лариджани, в свою очередь, подчеркнул, что Иран всегда поддерживал и поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и является сторонником решения конфликта мирным путем, в рамках норм и принципов международного права.

Стороны обсудили также перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в военной, военно-технической сферах, региональные, глобальные и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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