Для популяризации бренда Made in Azerbaijan предпринимаются практические шаги.

Как передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, об этом Президент Ильхам Алиев заявил на прошедшем сегодня, 17 апреля, в Евлахе Республиканском совещании экспортеров ненефтяной продукции.

«Этот бренд уже сегодня завоевывает славу в мире. Конечно, организованные государством выставки и участие в них предпринимателей приносят прекрасные результаты. Согласно предоставленной мне информации, на некоторых выставках уже были подписаны и контракты. Если бы мы не участвовали в этих выставках, то и контракты не были бы подписаны. То есть, мы увидели, что предпринимателям должна быть оказана дополнительная помощь», - подчеркнул глава государства.

Ялчин Алиев, Э.Т.