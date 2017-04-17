13-17 апреля в Баку состоялось четвертое заседание совместной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджаном и Россией.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МИД АР, делегацию Азербайджана возглавил Халаф Халафов, заместитель министра иностранных дел, председатель государственной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, делегацию России – Вадим Постнов, руководитель российской делегации в совместной комиссии по демаркации государственной границы между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

По итогам заседания был подписан протокол четвертого заседания совместной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, к которому в качестве приложений были разработаны и утверждены План работ совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии на 2017 год, а также Инструкция о порядке составления Протокола-описания прохождения линии государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Очередное заседание совместной комиссии планируется провести в Москве в третьем квартале 2017 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.