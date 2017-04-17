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Политика
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Президент Азербайджана: Предпринимателям нужна дополнительная поддержка 17.04.2017 14:32

Предпринимателям в Азербайджане должна быть оказана дополнительная поддержка.

Как передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, об этом заявил глава государства Ильхам Алиев на прошедшем сегодня, 17 апреля, в Евлахе Республиканском совещании экспортеров ненефтяной продукции.

«Выдаются кредиты, фермеры освобождены от всех налогов, кроме налога на землю. Приобретается техника, на льготных условиях предоставляются удобрение, горючее, субсидии. Все это оживило наш ненефтяной сектор. Но предпринимателям должна быть оказана дополнительная поддержка, чтобы они могли вывезти свою продукцию на зарубежные рынки. Потому что это нужно и им, и государству. Это приносит в нашу страну валюту», - подчеркнул Президент.

В этой связи, по словам главы государства, Азербайджан начал расширять свое участие в международных выставках, за рубеж были командированы несколько экспортных миссий.

«Мы решили создать в нескольких странах торговые дома Азербайджана, и мы уже близки к этому. То есть, предпринятые государством все эти шаги, конечно же, открывают предпринимателям новые возможности», - подчеркнул Ильхам Алиев.

«Таким образом, мы в дальнейшем должны еще более усовершенствовать нашу работу на основе этих прекрасных результатов и расширить нашу деятельность. Конечно, для увеличения ненефтяного экспорта, в первую очередь, мы должны обеспечить внутренние потребности местной продукцией, и мы близки к этому. Каждый год мы подводим итоги Программы регионального развития. Эта тема постоянно находится в повестке - какими продуктами мы себя обеспечиваем - и каждый год мы видим динамику. Но пока мы не смогли этого добиться полностью. Поэтому, считаю, в предстоящие 3-4 года мы должны постараться полностью обеспечить себя основными потребительскими товарами. Таким образом, откроются новые возможности для экспорта», - сказал Президент Азербайджана.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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