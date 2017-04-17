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Политика

Ильхам Алиев: 2017-й будет очень удачным годом для Азербайджана 17.04.2017 13:39

«Показатели этого года очень радуют. Я уже об этом говорил и еще раз хочу сказать, что показатели первых трех месяцев этого года очень воодушевляют нас. Это еще раз показывает, что принятые нами в 2016 году решения и начатые нами реформы за короткий период дали прекрасные результаты».

Как передает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошедшем сегодня, 17 апреля в Евлахе Республиканском совещании экспортеров ненефтяной продукции.

Глава государства подчеркнул, что за первый квартал текущего года ненефтяной сектор азербайджанской экономики вырос на 2,4%, что является очень хорошим показателем. Глава государства отметил, что ненефтяная промышленность выросла на 2%, сельское хозяйство - на 3,5%; за 3 месяца создано более 80 тыс. новых рабочих мест; торговый оборот вырос на 15%, экспорт – почти на 50%, импорт сократился на 17%; экспорт сельхозпродукции увеличился на 44%. Положительное сальдо превышает 1 млрд долларов.

«Мы за 3 месяца заработали 1 млрд долларов, валютные запасы страны растут, и эта положительная динамика дает основание говорить, что за год мы достигнем еще больших результатов. Потому что взятый нами темп и широко распространившиеся реформы, в том числе практическая поддержка нашей политики со стороны предпринимателей – они это демонстрируют своей работой, своими инвестициями – дают основание говорить, что 2017 год будет очень успешным. В то же время мы, переходя на новую экономическую модель, впредь будем развивать нашу экономику только за счет реформ, инноваций, технологий и ненефтяного сектора», - подчеркнул глава государства.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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