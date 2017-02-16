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Политика

Представители МККК встретились с находящимся в армянском плену азербайджанцем 16.02.2017 10:14

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили азербайджанца Эльнура Гусейнзаде, находящегося в армянском плену.

Как сообщила 1news.az глава отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова, представители Красного Креста ознакомились с условиями содержания и обращения с ним.

Отметим, что ранее армянской стороной была распространена информация о взятии в плен военнослужащего Эльнура Гусейнзаде.

Министерство обороны Азербайджана, комментируя эту информацию, заявило, что Эльнур Гусейнзаде, о котором пишут армянские СМИ, неоднократно нарушал воинскую дисциплину.

«Некоторое время назад он был демобилизован и в настоящее время не находится на военной службе», - говорится в сообщении Минобороны АР.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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