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Политика

Армянские вооруженные силы в течение суток нарушили режим прекращения огня 45 раз 16.02.2017 10:08

Части вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 45 раз, применив при этом 60-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана в четверг.

Так, армянские ВС с позиций в селе Барекамаван Ноемберянского района и на безымянных высотах в Иджеванском районе Армении обстреляли расположения азербайджанских войск в селе Гаймаглы и на безымянных высотах в Газахском районе Азербайджана, а с позиций в селе Чинари Бердского района Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в селах Агбулаг и Коханаби Товузского района Азербайджана. Также армянские войска обстреляли с безымянных высот в Красносельском районе Армении расположения азербайджанской армии на безымянных высотах в Гядабейском районе Азербайджана.

Кроме того, азербайджанские позиции были обстреляны с позиций близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Юсифджанлы, Джавахирли и Марзили Агдамского района, Куропаткионо Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также на безымянных высотах в Геранбойском, Тертерском, Ходжавендском, Физулинском и Джебраильском районах Азербайджана.

В соответствии с оперативной обстановкой частями азербайджанских ВС были предприняты адекватные ответные меры.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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