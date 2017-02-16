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Политика
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Очищено от мин свыше 85 тысяч кв. метров села Джоджуг Мерджанлы – ФОТО 16.02.2017 09:57

Сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) продолжают разминирование освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района республики.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы ANAMA Сабина Саркарова, в среду, 15 февраля, было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 14400 квадратных метров территории села (из них 3 тысячи – саперами агентства, 11 тысяч 400 – механическим способом).

В целом за последние 13 дней в Джоджуг Мерджанлы проверены 19 домов, обнаружены 5 неразорвавшихся боеприпасов (3 мины от миномета калибра 82 мм и 2 мины от миномета калибра 120 мм).

В результате очищено 85 466 квадратных метров территории села.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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