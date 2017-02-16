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Политика

Зейнаб Ханларова присоединилась к «Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном» 16.02.2017 18:06

Народная артистка СССР, Азербайджана и Армянской ССР Зейнаб Ханларова присоединилась к «Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу «Платформы для Мира между Арменией и Азербайджаном», в заявлении З.Ханларовой отмечается необходимость мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, выражается уважение и поддержка территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и Армении, а также признанных на международном уровне границ обоих государств, передает АПА.

«Понимая важность выполнения принятых Советом безопасности ООН соответствующих резолюций, а также резолюций и решений других международных организаций; подчеркивая важность и выражая поддержку усилиям Минской группы ОБСЕ по решению конфликта, ссылаясь на общие традиции совместного проживания армянского и азербайджанского народов, отмечая с сожалением, что в результате нерешенности конфликта представления подрастающих поколений в обеих странах друг о друге формируется только в контексте войны, поддерживая идею мирного сосуществования народов и решения затянувшихся конфликтов, от имени организации, я, Зейнаб Ханларова, выражаю свою поддержку этой инициативе и присоединяюсь к «Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном», основной целью которой является содействие мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - говорится в заявлении.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.

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