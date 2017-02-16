В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 16 февраля 2017 года на государственной границе Азербайджана и Армении близ села Коханаби Товузского района был проведен очередной мониторинг.

Как сообщает 1news.az, мониторинг, который прошел без инцидентов, со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Питер Шведберг.

Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Христо Христов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.