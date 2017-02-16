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Политика

Азербайджан и США обсудили вопросы военного сотрудничества – ФОТО 16.02.2017 15:59

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 16 февраля встретился с делегацией, возглавляемой председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Джозефом Данфордом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, приветствовав гостей, министр обороны отметил успешное развитие военных связей между двумя странами, рассказал о военном сотрудничестве между Азербайджаном и США, в том числе о деятельности Вооруженных сил АР в рамках программ НАТО, а также о вкладе, вносимом Азербайджаном в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.

Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул важность достижения решения конфликта в рамках норм международного права.

В свою очередь, генерал Дж.Данфорд подчеркнул, что осведомлен об успешных реформах, проводимых в Вооруженных силах Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, и высоко оценил участие нашей страны в борьбе против терроризма, в том числе высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане.

На встрече, представляющей взаимный интерес, были обсуждены вопросы безопасности Каспия, нераспространения оружия массового поражения, а также расширение военных связей между двумя странами, проведение тренингов и вопросы военного образования.

Прибывший впервые в нашу страну гость выразил глубокую признательность руководству Азербайджана за содействие в проведении двусторонней встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России в Баку.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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