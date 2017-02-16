Тот факт, что российско-азербайджанские отношения сегодня находятся на высоком уровне, неоднократно подтверждалось как президентами двух стран, так и высокопоставленными официальными лицами, отмечает директор Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу на пресс-конференции, посвященной «Карабахскому часу».

«Последнее такое заявление прозвучало из уст официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она назвала отношения между двумя странами совершенными. Но для того, чтобы российско-азербайджанские отношения были всегда совершенными, они нуждаются в заботе. Некоторые происходящие события требуют определенного объяснения и понимания с этого контекста. Происходившее во время экстрадиции блогера Александра Лапшина сделало еще более актуальным такие объяснения. Россия уделила экстрадиции Лапшина больше внимания, чем это нужно, политизировала вопрос. Написанное Лапшиным показывает то, что он международный мошенник. Этот человек был занят тем, что зарабатывал себе имидж и деньги, нарушая международные законы», - подчеркнул М.Ахмедоглу.

По его мнению, целью Лапшина в нарушении территориальной целостности Азербайджана была демонстрация своей деструктивной природы, и в то же время заработок денег.

«Заявления израильских политиков показали, что Лапшин уже известная для этой страны личность. Но в России до сих пор не хотят принимать природу Лапшина. МИД Азербайджана неоднократно вносил его имя в черный список. Россия же не уделила должного внимания мошенничеству своего гражданина. Вероятно, поэтому Лапшин привлек внимание армян. Отношения и России, и Израиля с Азербайджаном очень хорошие. Азербайджано-российские и азербайджано-израильские отношения всегда беспокоили Армению. Поэтому, такой как Лапшин, стал подарком небес для Армении, ведь провокации Лапшина привнесут холодок в азербайджано-российские и азербайджано-израильские отношения. В России мало того, что не заметили этого, наоборот, некоторые группы, используя вопрос Лапшина, предприняли шаги в направлении ухудшения азербайджано-белорусских отношений», - сказал политолог.

Он отметил, что А.Лапшин и руководство Армении - люди одинакового характера в плане международного мошенничества, и игры, придуманные этим тандемом, не смогли бы испортить азербайджано-белорусские отношения так же, как и не смогли испортить азербайджано-российские и азербайджано-израильские отношения. При этом М.Ахмедоглу подчеркнул, что политика азербайджанского государства не строится на случайных или эмоциональных параметрах.

«Есть еще несколько связанных с позицией России по Лапшину вопросов, объяснение которым мы хотим найти:

ı. США способствовали аресту гражданина России Сергея Миронова в Армении. Миронов отправился в Армению на отдых. В отличие от Лапшина, Миронов один из самых образцовых граждан своей страны. Это событие в Армении стало еще большим ударом по имиджу России.

ıı. Азербайджанец Дильгам Аскеров, который был взят в заложники в находящемся под оккупацией Кельбаджаре и арестован в Нагорном Карабахе, является гражданином России. Приказ на его арест был отдан из Армении. Сам Лапшин и его род не имеют никакого отношения к Нагорному Карабаху. Однако Дильгам Аскеров родом из находящегося под оккупацией Кельбаджарского района. Если целью визита Лапшина в Нагорный Карабах было нарушить законы Азербайджана, которого Россия считает союзником, то целью Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева было посетить могилы своих родителей.

ııı. Относить свободу информации и свободу перемещения к Лапшину - абсурд. Карабах, который может посетить Лапшин, не могут посетить те, кто родился на этой земле.

ıv. Официальные лица России хотят воссоединить Лапшина с семьей. Супруга находящегося в заложниках у армян Шахбаза Гулиева тоже является гражданкой России, даже русской по национальности. Вероятно, эта женщина тоже хочет воссоединения своей семьи.

v. 23 гражданина России задержаны во многих государствах мира по запросу США и экстрадированы в США или находятся на этом этапе. Даже в Израиле арестован гражданин России, ожидающий экстрадиции в США. Интересно, что Россия не может защитить своих образцовых граждан перед США. Однако защищает своего гражданина-мошенника перед Беларусью и Азербайджаном. Подавляющее большинство российских граждан, экстрадированных в США, выполняли специальные задания государственных органов России. Повторюсь, средством заработка и политической жизни Лапшина было международное мошенничество.

Россия должна стремиться к установлению единых стандартов на пространстве СНГ. Отношение, опирающееся на решительные и единые стандарты в решении конфликтов на пространстве СНГ, является для России самым важным вопросом. Нерешенные конфликты будут использованы против самой России. Однако при этом также пострадают государства, на территории которых существуют конфликты.

Несмотря на то, что по инициативе России на пространстве СНГ создавалось множество субструктур, ни одна из них не была долговечной. Сейчас ведется больше разговоров не о деятельности ЕАЭС и ОДКБ, а о вероятности их развала. Страны-члены ЕАЭС также опасаются вероятного нарушения их территориальной целостности.

Россия должна уделять особое внимание роли Армении на пространстве СНГ. Распад СССР начался после создания армянами национального конфликта. В настоящее время вся деятельность армян может быть направлена против России. Когда-нибудь своей антироссийской деятельностью они смогут вновь привлечь материальную и политическую помощь с Запада. В России не хотят понимать, что для США Армения, не имеющая никаких природных ресурсов, ценнее, чем Азербайджан, имеющий нефть и газ. Потому что для США армяне Москвы полезнее, чем азербайджанские нефть и газ», - заявил М.Ахмедоглу.

Он констатировал постепенное снижение объема торгового оборота между государствами-членами СНГ.

«В 2016 году это снижение наблюдалось еще отчетливее. С 1 января 2017 года председательство в СНГ перешло к России, и основным приоритетом председательства Россия объявила увеличение товарооборота на пространстве СНГ. Однако обосновывать снижение товарооборота между странами СНГ только глобальным финансовым кризисом неправильно. В 2016 году Россия перекрыла все дороги, ведущие от Украины в направлении государств СНГ.

Такая внештатная ситуация создает недоверие между государствами СНГ. Поэтому, если государства СНГ могут продавать свою продукцию на 5 долларов дешевле, то продают ее не государствам СНГ, а странам дальнего зарубежья. В такой ситуации шаги, предпринятые в направлении увеличения товарооборота, не дадут эффекта.

Россия - сильное государство. Это безусловный факт как минимум для Евразийского материка. Однако могут всплыть и другие государства сильнее России, или может возникнуть совокупность факторов. В ближайшие 5-10 лет никто не может противопоставить что-либо мощи России на пространстве СНГ. Если Россия считает себя в этом регионе государством на 5-10 лет, то она может быть довольна проводимой политикой», - сказал политолог.

Назначение армянской армии меняется от военного объекта к экономическому субъекту

Армия всегда была источником напряженности и проблем для армянского государства, считает М.Ахмедоглу.

«Только в период пребывания Роберта Кочаряна у власти в стране было достигнуто относительное экономическое развитие, и результаты этого развития сохранились до первого президентского срока Сержа Саргсяна. Определение того, откуда в период Саргсяна начались проблемы, с армии или с экономики - это вопрос полемического характера. Теперь проблема в обеих отраслях налицо. Небоевые потери армянской армии в разы превышают боевые потери. К тому же экономика стремительно падает. Если в стране такая экономическая обстановка, то социальная напряженность неизбежна. Если процессы в армии идут подобным образом, то неизбежен военный переворот. Сложившаяся ситуация требует от Саргсяна определения места армии в государственной жизни. Поэтому объединив две проблемы, он хочет найти один выход, превращая армию в локомотив развития экономики. У считающего себя хитрым Саргсяна и в этом вопрос есть махинации. Саргсян, чтобы обмануть Кремль, назначил Карена Карапетяна премьер-министром. Саргсян заранее знал, что Карапетян не сможет построить экономику. Но Карапетян мог отобрать у Саргсяна сформированную им криминально-олигархическую экономику. Чтобы этого не случилось, он сразу после назначения Карапетяна премьер-министром освободил Вигена Саркисяна от должности руководителя аппарата президента, назначив министром обороны. Олигархи, находящиеся в окружении Саргсяна, поняли, что Карапетян не сможет разрушить их монополию. Тот, кто продает муку, продолжит ее продавать, поставляющий нефтепродукты, продолжит их поставлять.

Виген Саркисян хочет пойти еще дальше. Хочет обеспечивать население Армении обувью, производимой на принадлежащих армии фабриках. Видя это, директор инженерно-исследовательского центра Артак Амбарян предлагает создание инженерной армии, чтобы этим путем в Армении развивалась промышленность. Армянская армия может печь хлеб и продавать населению Армении. Может создать оборот в IT-технологиях. А также создать некоторые инженерные установки. Однако современная война состоит не из этого. Получив ракетные комплексы «Искандер», Армения сильно обрадовалась и тем самым продемонстрировала уровень боевой подготовки Азербайджана.

Происходящее в армии укрепляет ее позиции не как военного объекта, а как экономического субъекта. Самое главное то, что это в Армении государственная политика. В этой армии сапожник будет превыше солдата. Потому что деньги будет зарабатывать сапожник. То, что в армянской армии сапожник будет приоритетнее бойца, радостно через призму Азербайджана. Это признак желания Армении отказаться от оккупационной деятельности. Пусть не затягивает с этим. Быстрое решение полезно для самой Армении», - сказал М.Ахмедоглу.

Ричард Миллз: Коррупция, источником которого является нагорно-карабахский конфликт, угрожает государственности Армении

«Посол США в Армении Ричард Миллз заявил, что уровень коррупции в Армении угрожает национальной безопасности. В качестве источника коррупции он указал на нерешенность нагорно-карабахского конфликта. По словам Миллза, из-за нерешенности нагорно-карабахского конфликта, у Армении нет отношений с соседями, она в блокаде. Поэтому Армения экономически не развивается. Отсутствие экономического развития стимулирует коррупцию. По этой причине крупные компании злоупотребляют своим влиянием на рынке и подавляют конкуренцию.

Согласно другому мнению Миллза события «Сасна црер» также стали результатом нерешенности нагорно-карабахского конфликта.

Эти высказывания Миллза в связи с нерешенностью нагорно-карабахского конфликта являются как новым подходом, так и его политической волей. Миллз был назначен послом в Армении президентом Обамой. Однако уже известно, что и в период Трампа он продолжит свою деятельность в качестве посла как минимум еще год», - сказал политолог.

По его словам, Р.Миллз начал вести в Армении серьезную борьбу с коррупцией еще во времена президентства Барака Обамы, однако некоторое время спустя власти Армении смогли «утихомирить» его.

«Миллз значительно ослабил антикоррупционную деятельность. Если же Миллз вновь возобновляет новую и более решительную антикоррупционную деятельность, значит он в определенной степени в курсе того, какой будет политика администрации Трампа на Южном Кавказе. В период Обамы политика США по Южному Кавказу потерпела крах. Причиной этого было то, что администрация Обамы и Госдепартамент вели армяноцентристскую политику на Южном Кавказе, поэтому не уделяли должного внимания урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Анализ высказываний госсекретаря США Джона Керри и предыдущего госсекретаря Хиллари Клинтон позволяет прийти к этому выводу.

Миллз сейчас как будто сообщает о том, что политика Трампа по Южному Кавказу будет другой, и позиция США в регионе Южного Кавказа усилится.

Миллз уже сейчас берет инициативу на себя и хочет добиться того, чтобы Армения предприняла серьезные шаги в нагорно-карабахском урегулировании и в результате этого вступила на путь серьезного экономического развития. Армения, урегулировавшая нагорно-карабахский конфликт, и у которой проснулся экономический интерес, сможет участвовать в региональных экономических проектах.

Будем надеяться, что Миллз будет решительным до конца, и его эту политику будет поддерживать администрация Трампа», - подытожил М.Ахмедоглу.