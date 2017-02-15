Адвокат экстрадированного из Минска в Баку блогера Александра Лапшина Сафар Гусейнов сообщил, что обсудил с его супругой состояние здоровья Лапшина и условия содержания в бакинском СИЗО.
«Сегодня говорил по телефону с супругой Лапшина, проинформировал ее о его состоянии, условиях содержания и ходе следствия», - сказал адвокат, передает РИА Новости.
По его словам, в случае обращения Лапшина по поводу встречи с адвокатом он вновь встретится с ним.
«В последний раз я с моим подзащитным встречался 9 февраля. Его дело находится в центре внимания посольств России и Израиля, чьим гражданином он является. Сейчас ведутся следственные действия. В случае обращения Лапшина по поводу встречи с адвокатом я снова встречусь с ним», - сказал Гусейнов.
Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Беларуси по запросу азербайджанской стороны, был доставлен в Баку вечером 7 февраля.
Напомним, что А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.
Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.
Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.
Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.
В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).
После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.
А.А.