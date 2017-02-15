В рамках Мюнхенской конференции по безопасности планируется проведение встречи министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Об этом 1news.az сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Мюнхенская конференция по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля в Германии, обсудит ряд ключевых вызовов в сфере безопасности.

Это ежегодная конференция, проводимая в Мюнхене с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.

Эльшан Рустамов, Г.Р.