В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 16 февраля 2017 года на государственной границе Азербайджана и Армении близ села Коханаби Товузского района планируется проведение очередного мониторинга.
Как сообщает 1news.az, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Питер Шведберг.
Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Христо Христов.
Эльшан Рустамов, Г.Р.