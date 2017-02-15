Самед Сеидов: «Январь кровавый, Ходжалы, шехиды - это путь к свободе, и не отнять моей мечты ни Жириновскому, ни прочим…» - ВИДЕО



Во вторник, 14 февраля, в Баку было проведено пленарное заседание Милли Меджлиса