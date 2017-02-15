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Политика

Премьеры стран ГУАМ встретятся в Киеве 15.02.2017 11:59

Главы правительств стран ГУАМ - Грузии, Украины, Азербайджана, Молдовы - договорились встретиться 27 марта в Киеве для того, чтобы данная организация «получила второе дыхание», сообщает «Взгляд».

Генсек ГУАМ Алтай Эфендиев был принят в Тбилиси главой МИД Грузии Михаилом Джанелидзе и членами парламента, в 2017 году Грузия председательствует в ГУАМ.

«Вместе - за сильный ГУАМ» - так решено назвать новую программу сотрудничества организации, которой в этом году исполнится 20 лет.

Грузия, принимая генсека ГУАМ, заверила его в готовности «активно и максимально развивать потенциал» организации, сообщает грузинское внешнеполитическое ведомство.

Планируется регулярно проводить политические консультации, в том числе и с партнерами ГУАМ - США, Японией, странами Вышеградской группы.

В Киеве после встречи премьер-министров также состоится бизнес-форум ГУАМ.

После 2008 года встречи стран-членов ГУАМ на высшем уровне не проводились.

А.А.

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