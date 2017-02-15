Во вторник, 14 февраля, в Баку было проведено пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщал ранее 1news.az, выступивший на заседании председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов выразил резкий протест против высказываний Владимира Жириновского о создании т.н. «Бакинской губернии» в составе России.

«Что касается статуса губернии, то Ереван больше подходит для этого, однако не России, а Азербайджана. Армения была создана на азербайджанской земле, 95% населения ее составляли азербайджанцы», - сказал он, отметив, что если руководство Еревана пожелает, то Армения может стать частью Азербайджана.

Напомним, что ранее В.Жириновский в своем интервью в авторской программе «Чай с Захаром» указал, что РФ должна договариваться с США по вопросу восстановления Россией бывших границ СССР. Он также сказал, что будут ликвидированы все республики. «Вот Карабах, никогда они не решат, будет вечная война между Азербайджаном и Арменией. А когда мы всех возьмем, то не будет Карабаха, Азербайджана, будет Бакинская, Ереванская, Тифлисская губернии, Кутаисская, как при царе», - отметил он.

С.Сеидов завершил свою речь на русском языке обращением к гражданам Российской Федерации, а также к русским, проживающим в Азербайджане:

«Несчастен тот, кто обделен свободой и понять не может, что в Пушкина хоть я влюблен, имперский дух противен все же.

Январь кровавый, Ходжалы, шехиды - это путь к свободе, и не отнять моей мечты ни Жириновскому, ни прочим».

Смотрите видео выступления Самеда Сеидова ниже.

Эльшан Рустамов