Представители посольств зарубежных стран и руководители представительств международных организаций в Азербайджане посетили Джоджуг Мерджанлы - ФОТО

Сотрудники аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и руководители представительств международных организаций в нашей стране совершили поездку в освобожденное от оккупации село Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

Около 60 представителей ознакомились с проводимыми в Джоджуг Мерджанлы реконструкцией и строительными работами.

Заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов отметил, что поездка организована по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Дипломатам было сообщено о том, что Джоджуг Мерджанлы – единственное освобожденное от оккупации село Джебраильского района. Село было освобождено в ходе Горадизской операции, проведенной под руководством великого лидера Гейдара Алиева. Однако вернуться в это село было невозможно, так как расположенная поблизости территория под названием Лелетепе была оккупирована, и с этой высоты село постоянно обстреливалось армянами. Во время апрельской операции прошлого года высоты Талыш и Лелетепе были освобождены от оккупации. Апрельские бои стали большой победой Азербайджанской армии, славной страницей нашей истории. После освобождения Лелетепе от оккупации Президент Азербайджана подписал Распоряжение о восстановлении села. Первоначально были выделены средства на строительство 50 квартир и школы. В целом, в этом году в селе начнется возведение поселка, состоящего из 200 домов.

Заместитель премьер-министра рассказал о зверствах, совершенных армянами в Джоджуг Мерджанлы в период оккупации. Он отметил, что хотя село находилось под армянской оккупацией всего несколько месяцев, оно было полностью разрушено. «Нам известно, что все наши оккупированные районы полностью разрушены армянскими захватчиками. Сейчас вы наглядно убедились в армянском вандализме. Увидели, что за четыре-пять месяцев оккупации село было полностью разрушено. Один из прежних жителей села Огтай Газиев всего пять месяцев был в положении вынужденного переселенца. После освобождения села от оккупации Огтай Газиев вместе с семьей переехал сюда. Несмотря на то, что село постоянно обстреливалось армянской армией»,- сказал Али Гасанов.

Заместитель премьер-министра выразил признательность главе государства Ильхаму Алиеву за организацию таких поездок в Джоджуг Мерджанлы.

Затем делегация была проинформирована о проводимой АНАМА операции по разминированию. Было сообщено, что операция по разминированию продолжается уже 13 дней. Она проводится на территории площадью 300 гектаров. До сегодняшнего дня очищена территория площадью 71 тысяча квадратных метров, проверены 17 домов. В ходе операции обнаружены пять неразорвавшихся боеприпасов.

Заместитель премьер-министра отметил, что с сегодняшнего дня в селе уже началась работа по восстановлению. До оккупации в селе проживали 290 семей. За счет естественного прироста численность семей из этого села достигла сейчас 400, они размещены в различных регионах республики. 250 семей уже обратились с заявлением о возвращении в село.

Было сообщено, что на территории села проводится раздел земли на участки под строительство, посевы и пастбища. Определены места под строительство для обустройства здесь 400 семей.

В селе будет создана вся инфраструктура. Будет еще красивее, чем прежде. Президент Ильхам Алиев дал указания относительно всей работы. Здесь будут построены детский сад, школа, медицинские, культурные объекты. Разумеется, будут проложены водопроводные и газовые линии.

Отметив, что вынужденные переселенцы всегда были привязаны к родной земле, Али Гасанов сказал: «После апрельских боев 250 семей обратились к нам с заявлениями о возвращении на эти территории. Президент Азербайджана сразу дал Распоряжение о восстановлении этого села. А президент Армении видит, что в Азербайджане начинается восстановление территорий, освобожденных от оккупации. Это начало Великого возвращения. Азербайджанский и армянский народы исторически жили вместе в условиях добрососедства. Между ними не было никаких конфликтов. Некоторые международные организации задают вопросы о сосуществовании азербайджанского и армянского народов после урегулирования конфликта, говорят, что иногда будут возникать определенные конфликты. Это вздор. Армянский народ тоже устал от этого конфликта. Азербайджанский народ не хочет войны. После того, как армянская армия покинет оккупированные территории, оба народа снова будут жить в условиях добрососедства. Пусть никто в этом не сомневается. Чем быстрее Серж Саргсян поймет это, тем больше пользы принесет своему народу. Президент Азербайджана считает, что возможности для мирных переговоров не исчерпаны. Считаем, что международные организации, их члены должны оказать давление на руководство Армении для урегулирования этого вопроса».

Вынужденный переселенец из Джоджуг Мерджанлы Атакиши Атакишиев выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за восстановление родного села. Высказав пожелания о мире и стабильности на планете, вынужденный переселенец подчеркнул, что оккупация Арменией азербайджанских земель является преступлением общечеловеческого масштаба.

Затем делегация побывала в доме Огтая Газиева. Хозяин дома подробно рассказал о жизни вынужденного переселенца, возвращении в Джоджуг Мерджанлы, о том, как занимается здесь сельскохозяйственной деятельностью.

Делясь с журналистами впечатлениями от поездки, посол Болгарии в Азербайджане Майя Христова сказала: «Поездка в село Джоджуг Мерджанлы была очень интересной для нас. Увидев живущую здесь семью, мы убедились в любви азербайджанского народа к своей земле. Это – дух патриотизма, и мы почувствовали это».

Посол выразила пожелание о том, чтобы в ближайшем будущем в это село переехало больше людей, здесь было построено много школ, детских садов.

Посол России в Азербайджане Владимир Дорохин расценил поездку в село Джоджуг Мерджанлы как образцовый шаг. Посол отметил, что они воочию убедились в том, каким тяжелым и сложным является нагорно-карабахский конфликт.

«Наша поездка в Джоджуг Мерджанлы очень значима. Послы зарубежных стран воочию могут увидеть реалии. Одно дело прочитать о конфликте в документах и услышать рассказы, другое - увидеть все своими глазами. Видя здесь людей, вновь ощущаешь важность скорейшего урегулирования конфликта», - подчеркнул дипломат.

«То, что я увидела в Джоджуг Мерджанлы, произвело на меня очень большое впечатление. Это – важная поездка», - сказала посол Франции в Азербайджане Орелиа Бушез. Она подчеркнула, что необходимо найти варианты мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Франция, являясь членом Минской группы ОБСЕ, поддерживает мирное разрешение конфликта.

АЗЕРТАДЖ