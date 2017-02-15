Вооруженные формирования Армении в различных направлениях фронта в целом 32 раза нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, Айгепар, Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Гызылгаджилы и на безымянных высотах Газахского района, в селах Алибейли, Агбулаг Товузского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.

Эльшан Рустамов, Г.Р.