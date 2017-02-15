Военнослужащие N-ской пограничной заставы, расположенной у села Салахлы Самухского района Азербайджана, пресекли попытку нарушения государственной границы.
Как сообщили 1news.az в пресс-службе Государственной пограничной службы, обнаруженный нарушитель не подчинился законным требованиям пограничников и оказал вооруженное сопротивление.
В ответ пограничники открыли огонь по нарушителю, ранив его в левую ногу.
Нарушителю, которым оказался житель Самухского района Мухаммед Иса оглу Гараев (1966 года рождения), была оказана медицинская помощь, он доставлен в центральную больницу Шамкирского района.
На месте ЧП были обнаружены двуствольное охотничье ружье калибра 12 мм, обойма и 20 патронов.
По факту начато разбирательство.
Тимур Рзаев, Э.Т.