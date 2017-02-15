Военнослужащие N-ской пограничной заставы, расположенной у села Салахлы Самухского района Азербайджана, пресекли попытку нарушения государственной границы.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Государственной пограничной службы, обнаруженный нарушитель не подчинился законным требованиям пограничников и оказал вооруженное сопротивление.

В ответ пограничники открыли огонь по нарушителю, ранив его в левую ногу.

Нарушителю, которым оказался житель Самухского района Мухаммед Иса оглу Гараев (1966 года рождения), была оказана медицинская помощь, он доставлен в центральную больницу Шамкирского района.

На месте ЧП были обнаружены двуствольное охотничье ружье калибра 12 мм, обойма и 20 патронов.

По факту начато разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.