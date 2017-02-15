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Политика
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Зия Мамедов: «Я больше не министр, теперь я обычный гражданин» 15.02.2017 10:14

Лишившийся на днях поста министра транспорта Азербайджана Зия Мамедов в настоящее время находится у себя дома.

Об этом, как передает 1news.az, экс-министр сообщил musavat.com.

«В настоящее время я дома. Что мне говорить о том, что и так ясно? Выражать какое-либо мнение больше нет необходимости. Я больше не министр, теперь я обычный гражданин», - сказал З.Мамедов.

При этом он выразил свое почтение работникам СМИ.

«Я испытываю к вам, журналистам, уважение. Но ввиду того, что я больше не министр, и говорить уже не о чем», - сказал бывший министр транспорта.

Между тем, брат З.Мамедова, бывший депутат Эльтон Мамедов сказал о нем азербайджанским СМИ следующее: «Я всегда гордился и сегодня горжусь верностью своего брата Зии Мамедова Родине, главе государства и проделанной им работой во благо страны и народа. Я горжусь тем, что у меня есть такой брат, как Зия Мамедов. Хоть бы все находящиеся на должностях люди служили руководству страны и народу так же, как Зия Мамедов. Зия муаллим – настоящий гражданин Азербайджана. А распоряжение господина Президента об освобождении с занимаемой должности не может быть предметом обсуждений».

Комментируя слухи о возможном назначении в будущем З.Мамедова на пост вице-президента, Э.Мамедов сказал: «Этот вопрос не может быть темой обсуждений. Придет время - всему будет дана оценка».

Ялчин Алиев, Г.Р.

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