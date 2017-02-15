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Политика
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Аккредитованные в Азербайджане дипломаты поехали в Джоджуг Мерджанлы 15.02.2017 09:31

Государственный комитет Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев 15 февраля организовал поездку в освобожденное село Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района аккредитованных в стране глав дипломатических представительств и международных организаций.

В рамках поездки дипломаты смогут ознакомиться с варварскими деяниями армян в Джоджуг Мерджанлы.

Поездка организована во исполнение поручений Президента Ильхама Алиева, озвученных на состоявшейся 30 января конференции, посвященной итогам третьего года реализации Госпрограммы  по социально-экономическому развитию регионов на 2014-2018 годы.

Напомним, что ранее была организована поездка журналистов в село Джоджуг Мерджанлы.

Ф.Багирова

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