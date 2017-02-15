Американское издание The American Spectator опубликовало совместную статью заместителя председателя армянской неправительственной организации "Меридиан" Сюзанны Джагинян и председателя Общественного объединения "Поддержка развития связей с общественностью" Шалалы Гасановой под названием "Как группа женщин может предотвратить развязывание войны?".

С.Джагинян и Ш.Гасанова являются двумя из шести основателей "Платформы для Мира между Арменией и Азербайджаном". Статья опубликована с предисловием бывшего директора отдела по связям с общественностью Американского еврейского комитета в Лос-Анджелесе, политического обозревателя Джейсона Каца.

В материале говорится о замороженном конфликте между Арменией и Азербайджаном, который может перерасти в региональную войну и вовлечь большие страны. Говоря о нагорно-карабахской войне, Дж.Кац пишет, что при поддержке внешних сил Армения смогла оккупировать большую часть территории суверенного Азербайджана, включающую Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих районов. Оккупация сопровождалась массовыми убийствами людей, насилием против женщин, поджогами имущества, уничтожением деревень и городов.

В конечном итоге, пишет Кац, около 30 тысяч человек были убиты, в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах азербайджанцы подверглись этнической чистке со стороны армянских сил. На сегодняшний день около миллиона человек является вынужденными переселенцами в пределах Азербайджана, ожидающими урегулирования конфликта и возвращения в свои дома, села, города и территории. Далее в предисловии статьи Дж.Кац пишет о "четырехдневной войне" в апреле 2016 года, когда армянским агрессорам был дан достойный отпор и в результате освобождена значительная часть территории Азербайджана, включая стратегические высоты.

"Платформа для Мира между Арменией и Азербайджаном" старается обойти "миротворцев" в лице Минской группы ОБСЕ под сопредседательством США, России и Франции, которая не смогла принести никакого результата, и начать устанавливать мир, отмечается в предисловии.

Замороженный конфликт нанес урон обеим странам, пишет Дж.Кац, но Азербайджан смог развить свою экономику, энергетические и транспортные проекты, в то время как Армения, будучи отстраненной от развития в регионе из-за своей захватнической политики, остается изолированной зоной.

Рассказывая об армяно-азербайджанской платформе мира, Сюзанна Джагинян и Шалала Гасанова отмечают серьезность положения в истерзанном войной Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Последствия конфликта очевидны в разрушенных войной регионах Азербайджана и общине вынужденных переселенцев, а также в полупустых и неразвитых городах и селах Армении.

Авторы отмечают, что можно избежать такой участи и жить в мире и согласии во имя совместного лучшего будущего для Армении и Азербайджана. Именно "это должно стать основой нашего будущего, а не горький опыт, навязанный на нас этническими шовинистами и агрессивными сепаратистами", подчеркивают Джагинян и Гасанова.

Далее говорится об инициированном в декабре прошлого года совместном проекте "Платформа для Мира между Арменией и Азербайджаном", объединяющем усилия активистов гражданского общества из Армении и Азербайджана по установлению мира. Платформа призывает признать территориальную целостность Азербайджана, указывает на необходимость достойного и безопасного возвращения вынужденных переселенцев в свои дома. Она также подчеркивает необходимость первоначального освобождения семи районов, прилегающих к Нагорно-Карабахскому региону Азербайджана, с целью поэтапного урегулирования конфликта и установления устойчивого мира в регионе.

АЗЕРТАДЖ