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Политика

Утвержден План мероприятий в связи с объявлением 2017 года в Азербайджане «Годом исламской солидарности» 15.02.2017 19:36

Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики утвержден План мероприятий в связи с объявлением 2017 года в Азербайджане «Годом исламской солидарности».

Согласно Распоряжению координация организации выполнения Плана мероприятий поручена Службе государственного советника Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии.

В План мероприятий входит проведение в стране и за рубежом мероприятий, посвященных солидарности внутри ислама, а также между исламом и другими конфессиями.

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