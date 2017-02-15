МИД Азербайджана о 25-летии установления дипломатических отношений Азербайджана со странами мира

В 2017 году по случаю 25-летия установления дипломатических отношений Азербайджанской Республики со многими странами мира в рамках цикла мероприятий «Наша история дипломатии» на официальных страницах МИД АР в соцсетях Facebook и Twitter будет периодически публиковаться информация об обмене нотами и подписании протоколов в период установления дипломатических отношений в 1992 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

Со страницами МИД в соцсетях можно ознакомиться, пройдя по ссылкам:

https://www.facebook.com/MFAAzerbaijan/

https://twitter.com/AzerbaijanMFA

Эльшан Рустамов, Г.Р.