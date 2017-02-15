ПЕН-клуб Азербайджана поддержал «Платформу для мира между Азербайджаном и Арменией»

Рассмотрев на заседании правления обращение к президентам Азербайджана и Армении, а также обсудив «Платформу для мира между Азербайджаном и Арменией», ПЕН-клуб Азербайджана поддерживает стремление общественности с обеих сторон найти решение этого многолетнего конфликта.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении ПЕН-клуба Азербайджана.

«При безусловном уважении международно-правовых границ, признанных мировым сообществом, обе стороны могут и должны найти взаимоприемлемые условия для достижения мира в нашем регионе.

Почти тридцатилетний конфликт должен быть разрешен усилиями обоих государств. Никто в мире, включая саму Армению, не признал независимость Нагорного Карабаха. Результатом противостояния стали тысячи жертв, многие семьи потеряли своих родных и близких! Мы понимаем, что переступить через эти потери будет очень сложно! Но мы видим и другую сторону конфликта. Наши международные посредники так и не смогли добиться сколь-нибудь значительных результатов.

Обе стороны продолжают бесплодные переговоры, которые срываются по вине армянского руководства, пришедшего к власти на волне карабахского конфликта! Уже растет второе поколение людей, лишившихся своих родных очагов. Дальше так продолжаться не может! Рассчитывать, что сюда придут другие стороны, которые будут за нас решать этот конфликт, – недальновидно и опасно. Замораживать его в таком виде – означает оставить нашим детям и внукам потенциальный военный конфликт, который неминуемо приведет к новым жертвам!

Альтернатива мирному сосуществованию соседей – только взаимное истребление! Или, наконец, признать реалии современного мира и попытаться найти решение нагорно-карабахского конфликта! Именно поэтому мы считаем, что обращения подобного рода должны быть поддержаны всеми общественными организациями обоих государств, на благо своих народов!» - говорится в заявлении.

1news.az