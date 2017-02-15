Почему Amnesty İnternational молчала, когда Армения в течение месяца удерживала тело Чингиза Гурбанова – МИД Азербайджана

Заявление Amnesty İnternational по делу Александра Лапшина является ярким примером двойных стандартов.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Официальный представитель МИД задается вопросом, почему Amnesty İnternational молчала и не обращала внимания на то, как Армения, нарушая международное гуманитарное право, в течение месяца удерживала тело азербайджанского военнослужащего Чингиза Гурбанова, а также в связи с вопросом освобождения Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, которые были взяты в заложники и подвергнуты физическому и психологическому давлению.

«Полностью безосновательны попытки Amnesty İnternational придать политическую окраску делу Лапшина, которое находится в правовой плоскости», - указал он.

По его словам, в то время как консульские службы посольств России и Израиля, адвокат Лапшина выражают удовлетворение условиями его содержания, абсурдное заявление Amnesty İnternational о возможности его пыток вызывает лишь усмешку.

Amnesty İnternational своей политикой, основанной на лжи и двойных стандартах в отношении Азербайджана, создает впечатление не NGO (НПО), а уже получившей широкое распространение в политическом лексиконе «GONGO» («Государством организованные негосударственные организации»).

Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Беларуси по запросу азербайджанской стороны, был доставлен в Баку вечером 7 февраля.

Напомним, что А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.

Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Г.Р.