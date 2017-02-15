Суд Чиланзарского района Ташкента рассмотрел обвинения, выдвинутые армянами против известного узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа).
Как сообщает 1news.az, предъявленные обвинения были сочтены судом необоснованными.
Суд принял решение о том, что в деятельности историка нет преступной составляющей, и нет никаких препятствий для продолжения его научной работы.
Напомним, что армяне подали жалобу с тем, чтобы Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении авторитетного узбекского историка Шухрата Саламова.
Армяне хотели привлечь автора книг «Туркестан и Южный Кавказ XIX-XX вв. Дашнаки от Ферганы до Карабаха», «Карабах: война идей» за якобы разжигание межнациональной розни.
Одновременно армянские СМИ стали активно проводить кампанию против историка, а его дом подвергся нападению.
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Эльшан Рустамов, Г.Р.