Суд Чиланзарского района Ташкента рассмотрел обвинения, выдвинутые армянами против известного узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа).

Как сообщает 1news.az, предъявленные обвинения были сочтены судом необоснованными.

Суд принял решение о том, что в деятельности историка нет преступной составляющей, и нет никаких препятствий для продолжения его научной работы.

Напомним, что армяне подали жалобу с тем, чтобы Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении авторитетного узбекского историка Шухрата Саламова.

Армяне хотели привлечь автора книг «Туркестан и Южный Кавказ XIX-XX вв. Дашнаки от Ферганы до Карабаха», «Карабах: война идей» за якобы разжигание межнациональной розни.

Одновременно армянские СМИ стали активно проводить кампанию против историка, а его дом подвергся нападению.

Читайте также:

Эльмира Ахундова об угрозах в адрес Шухрата Барласа и фактах преследования армянами друзей Азербайджана

Многоликий армянский терроризм: кровавая резня в Ферганской долине

Историк Шухрат Барлас: «В Туркестан переселили дашнаков, которые раньше убивали мирное население на Кавказе»

Появились новости от подвергшегося преследованию армян узбекского историка Шухрата Саламова – ВИДЕО

Эльшан Рустамов, Г.Р.