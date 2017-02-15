Информационно-аналитический портал Newtimes.az опубликовал статью Флоры Мамедовой «Испания: политический кризис преодолен».

Приводим данный материал без изменений:

«Главным итогом 2016 года стало преодоление политического кризиса в Испании, который длился достаточно длительный период времени. Конгресс депутатов Испании в октябре 2016 года утвердил лидера «Народной партии» Мариано Рахоя главой кабинета министров страны. Необходимо отметить то обстоятельство, что ранее в Испании сложилась достаточно напряженная политическая ситуация. В государстве могли быть назначены третьи за год парламентские выборы на декабрь 2016 г., в связи с тем, что после первых (декабрь 2015 г.) и вторых (июнь 2016 г.), кандидатура Рахоя не была одобрена со стороны парламента страны.

Если рассмотреть экономическую ситуацию, то в течение 2016 года Испания не смогла добиться постоянной стабильности своего бюджета. Этот вопрос решить достаточно трудно. На эту сферу были направлены специальные меры экономии правительства «Народной партии» в последние годы.

Отметим и тот факт, что Испания в 2015-2016 гг. выступала в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Под конец 2016 года М.Рахой председательствовал на заседании СБ ООН, которое было посвящено проблеме торговли людьми во время военных конфликтов. В последний период времени это одна из наиболее актуальных тем для обсуждения в рамках мирового сообщества. А также были рассмотрены проблемы терроризма, нераспространения оружия, вопросы по Ливии и Сирии.

На протяжении 2016 года Испания в рамках Европейского Союза сотрудничает и с другими государствами по теме разработке специальных системных мер по разрешению и урегулированию миграционного кризиса в Европе.

Испания предпринимала ряд мер по снижению напряженности во время притока иммигрантов с территории Северной Африки. Поскольку начался достаточно серьезный миграционный кризис, постепенно начало увеличиваться количество людей, которые желают попасть в Европу как раз через испанские территории Сеута и Мелилья. В связи с этими событиями, Испанская сторона обязалась перед ЕС принять около 16 тыс. беженцев. Если страна по каким-либо причинам не сможет это осуществить, то ей придется выплатить организации 4 млрд. евро.

Из вышеперечисленного можно сделать заключение, что Испании более или менее удалось восстановить равновесие и преодолеть тяжелые последствия политического кризиса».

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