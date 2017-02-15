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Политика

МИД России высказался о задержанном в Азербайджане российском гражданине армянского происхождения 15.02.2017 15:10

Продолжаются следственные мероприятия в отношении гражданина России Марата Уелданова (Уелданов фамилия жены, настоящая фамилия Галустян), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду.

По ее словам, Уелданов по-прежнему пребывает в следственном изоляторе Службы государственной безопасности Азербайджана. 

«По информации, предоставленной нам посольством России в Азербайджане, условия содержания российского гражданина отвечает европейским требованиям, состояние здоровья в целом удовлетворительно», - сказала она, отметив, что российский гражданин получает медицинскую помощь в установленном порядке, а также прошел курс лечения.

М.Захарова указала, что М.Уелданова обслуживает государственный адвокат, которого выбрал он сам в ходе предварительного следствия.

«Взаимодействие с азербайджанской стороной по этому вопросу ведется на разных уровнях. Российскому послу в Баку поручено держать это дело на особом контроле и незамедлительно информировать о новых моментах. Распространялась информация о том, что его не посещали представители посольства, это неправда. Его посещали два раза - 28 июля и 16 декабря 2016 года. Последняя встреча продолжалась два часа и сейчас готовится очередное посещение», - сказала она.

Напомним, что 9 июня 2016 года государственной службой Азербайджана был задержан гражданин России Марат Уелданов, подозреваемый в совершении преступления, подпадающего под статью о незаконном приобретении или хранении большого количества наркотиков с целью сбыта, и помещен в следственный изолятор.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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