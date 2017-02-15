В среднесрочной перспективе планируются контакты глав МИД России и Азербайджана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.

Она указала, что не владеет информацией о возможности проведения в ближайшее время трехсторонней встречи на уровне глав МИД России, Азербайджана и Армении.

М.Захарова отметила, что 21-22 февраля в Москве на встрече глав МИД России и Армении Сергея Лаврова Эдварда Налбандяна будет обсуждена проблематика нагорно-карабахского урегулирования.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов, Г.Р.