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Политика

Мы предпринимаем все меры для защиты прав российского гражданина Лапшина - МИД РФ 15.02.2017 13:48

Вопросу Александра Лапшина мы уделяли значительное внимание, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду, 15 февраля.

По ее словам, неоднократно до сведения Минска доводилась позиция РФ о недопустимости выдачи российского гражданина другим странам. Однако задержанный в Беларуси гражданин Лапшин, который имеет российское и израильское гражданство, был экстрадирован в Азербайджан.

«9 февраля в СИЗО города Баку его посетили представители посольства Российской Федерации в Азербайджане. Во время встречи с российскими дипломатами каких-либо серьезных жалоб на условия содержания не поступало», - сказала она.

М.Захарова указала, что посольство РФ находится в постоянном контакте с правоохранительными органами, Генеральной прокуратурой и МИД Азербайджана, а также с посольством Израиля.

«В рамках своей компетенции мы предпринимаем все меры для защиты прав российского гражданина, держим этот вопрос на постоянном контроле. Ему оказывается квалифицированная адвокатская помощь, впереди судебные разбирательства», - сказала она.

Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Беларуси по запросу азербайджанской стороны, был доставлен в Баку вечером 7 февраля.

Напомним, что А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.

Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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