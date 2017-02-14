16 февраля в Баку стартует VI Республиканский конкурс «Ученые будущего».

Его основная цель – формирование у школьников 9–11-х классов научного мышления и исследовательских навыков, а также создание возможностей для демонстрации детьми своих научных достижений.

Из участников конкурса отбираются кандидаты, которые примут участие в ежегодно проводимой в США Международной научной и инженерной выставке Intel ISEF.

В VI Республиканском конкурсе «Ученые будущего» принимают участие 202 школьника из 13 городов и районов Азербайджана, которые представят 125 научных проектов (48 индивидуальных и 77 коллективных).

Как сообщили в Министерстве образования Азербайджана, с каждым годом число желающих присоединиться к конкурсу растет - если в 2016 году заявку на участие подали 250 школьников, то в этом году желание принять участие выразили уже 302 человека.

За 5 лет в конкурсе приняли участие около 730 азербайджанских школьников, из которых 30 получили возможность принять участие в выставке Intel ISEF в США.

Intel ISEF открывает подросткам возможность не только принять участие в крупном мероприятии мира науки, но и познакомиться со всемирно известными учеными, найти новых друзей и единомышленников среди своих ровесников.

Успех азербайджанских школьников

На выставке InteI ISEF, которая проходила в 2016 году в городе Финикс американского штата Аризона, азербайджанские школьники добились значительного успеха.

Решением жюри Нармин Айдарова и Арзу Мамедова заняли 4-е место по физике и материаловедению. Нигяр и Мадат Сардарлы были удостоены специальной премии Катарского фонда образования, науки и общественного развития.

Это - первая высокая награда, завоеванная школьниками Азербайджана на этом конкурсе с 2012 года, отметили в Минобразования.

«На выставке в США мы с братом постарались представить азербайджанскую науку на самом высоком уровне. Наряду с завоеванной наградой, нам представилась уникальная возможность обсудить наши исследования с авторитетными учеными со всего мира», - говорит Нигяр Сардарлы, студентка первого курса факультета межотношений Бакинского государственного университета.

В свою очередь, Нармин Айдарова, студентка первого курса факультета информационных технологий Университета ADA, рассказала о том, что конкурс «Ученые будущего», наряду с приобретенным опытом, воплотил в жизнь ее мечту о высшем образовании.

«В рамках конкурса я приобрела не только много полезных знаний, но и много друзей. Дискуссии с Нобелевскими лауреатами полностью изменили мое мировоззрение. Приобретенный опыт значительно помогает мне в учебе», - отметила она.

Ученик 11-го класса школы №1 города Ширван Джалал Алиев в этом году впервые примет участие в конкурсе. «Уверен, что я присоединюсь к очень значимому и интересному проекту. Надеюсь, члены жюри оценят мою работу», - говорит он.

Море возможностей

Проект, научную поддержку которому оказывает ряд университетов, проводится по 8 категориям. Для оценивания проектов по таким направлениям, как математика, физика, химия, биология, медицина и здравоохранение, экология, инженерные и компьютерные науки, было создано жюри, состоящее из ведущих ученых.

На конкурс были приняты проекты, описывающие новые научные идеи, эксперименты, технические стороны инженерии, инновационные компьютерные программы.

В Минобразования подчеркивают, что этот конкурс также учит школьников командной работе - в рамках подготовки к конкурсу они совместно с известными учеными проводят исследования в лабораториях вузов и научно-исследовательских институтов.

Конкурс продлится три дня, на второй из которых жюри проведет оценивание проектов. В то же время в рамках конкурса будет функционировать т.н. «Учебная академия» для научных руководителей учеников, проведены встречи участников с выдающимися учеными Азербайджана.

Со стороны организаторов конкурса победителям будут вручены денежные призы, дипломы и медали. Авторы 3-х проектов, отобранных членами жюри, получат возможность в мае принять участие в Международной научно-инженерной выставке Intel ISEF в США.

Конкурс проводится Министерством образования Азербайджана совместно с Министерством молодежи и спорта АР, Фондом «Знание» при Президенте Азербайджанской Республики, Национальной Академией наук Азербайджана, Центром Гейдара Алиева и Республиканским комитетом свободного профсоюза работников образования Азербайджана.

1news.az