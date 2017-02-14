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Политика

Состоялись обсуждения, связанные со строительством нового поселка в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района 14.02.2017 00:35

11 февраля под председательством заместителя премьер-министра, председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанова было проведено совещание с участием руководителей строительных компаний, которые будут осуществлять строительство нового поселка в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района, состоялись совместные обсуждения.

Как сообщили в комитете, заместитель премьер-министра сообщил, что село Джоджуг Мерджанлы в 1994 году было освобождено от оккупации в ходе успешной горадизской операции, проведенной под руководством великого лидера Гейдара Алиева как Верховного главнокомандующего. Армения, являющаяся сегодня в регионе источником террора для мира, превратившаяся своими территориальными притязаниями к соседним странам в носителя бредовой идеологии, уклоняющаяся от выполнения постановлений и резолюций, принятых в рамках норм и принципов международного права в связи с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и, таким образом, как государство с каждым днем приближающая свой крах, наконец, после двадцатидвухлетнего режима прекращения огня получила свой достойный ответ. После того, как в ходе успешной операции, осуществленной в целях пресечения провокации армян в апреле минувшего года высота Лелетепе была освобождена от оккупации, на этих территориях создана полностью безопасная обстановка для проживания.

Отметив, что Распоряжение Президента Ильхама Алиева в связи с восстановлением села Джоджуг Мерджанлы, начало реализации Программы Великое возвращение с Джоджуг Мерджанлы и экстрадиция в нашу страну Александра Лапшина, незаконно посетившего оккупированные территории Азербайджана, вызвали резонанс во всем мире и большую тревогу в Армении, Али Гасанов сказал, что это результат независимой, отвечающей национальным интересам, успешной зарубежной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, и показатель того, что он является политическим лидером, обладающим большим уважением и авторитетом во всем мире.

Заместитель премьер-министра также отметил, что преступный руководитель Армении-оккупанта, оказавшийся в изолированном положении на международной политической арене перед решительной и принципиальной политикой и авторитетом Президента Ильхама Алиева, пытается предотвратить массовые протесты и скрыть свою изоляцию.

На совещании сообщалось, что согласно Распоряжению, подписанному главой государства, на первом этапе на днях начнется строительство на этой территории 50 частных домов, школьного здания на 96 ученических мест и соответствующей инфраструктуры. Согласно проекту на территории будут построены 20 двухкомнатных, 25 трехкомнатных, 5 четырехкомнатных квартир. Кроме того, на территории дополнительно будет построена дорожно-уличная сеть, проведены работы по благоустройству и озеленению. Жилой комплекс будет полностью оснащен электричеством, газом, водой.

Доведено до внимания, что согласно поручению Президента Ильхама Алиева, на следующем этапе на этой территории запланировано строительство поселка для 200 семей.

Руководители строительных компаний отметили, что Распоряжение Президента Азербайджана представляет важное значение и участие в строительстве такого поселка вызывает у них чувство гордости, сообщили, что во время строительства жилых домов, здания школы, коммуникационных линий и других технических инфраструктур они используют все возможности для того, чтобы работа была завершена своевременно и качественно.

Али Гасанов дал конкретные поручения руководителям строительных компаний в связи со своевременным и качественным завершением работ.

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