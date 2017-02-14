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Политика

В Баку проходит пленарное заседание Милли Меджлиса 14.02.2017 12:05

Во вторник, 14 февраля, в Баку проходит пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает 1news.az, в ходе заседания будет обсуждено 6 вопросов, среди которых внесение изменений в Лесной кодекс, а также в Кодекс административных правонарушений. 

Кроме того, будут обсуждены законопроекты (во втором чтении) «О военном положении», «О дошкольном образовании» и ряд других вопросов.

Милли Меджлис – орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике – является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования. В Милли Меджлисе представлены 125 депутатов, которые избираются на пять лет.

Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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