Во вторник, 14 февраля, в Баку проходит пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает 1news.az, в ходе заседания будет обсуждено 6 вопросов, среди которых внесение изменений в Лесной кодекс, а также в Кодекс административных правонарушений.

Кроме того, будут обсуждены законопроекты (во втором чтении) «О военном положении», «О дошкольном образовании» и ряд других вопросов.

Милли Меджлис – орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике – является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования. В Милли Меджлисе представлены 125 депутатов, которые избираются на пять лет.

Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.