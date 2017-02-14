Вооруженные формирования Армении в различных направлениях фронта в целом 22 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций на безымянных высотах на территории Иджеванского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах на территории Газахского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Мерзили, Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.

Эльшан Рустамов, Г.Р.