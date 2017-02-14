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Политика

Президент Македонии примет участие в V Бакинском глобальном форуме 14.02.2017 17:32

Президент Македонии Георге Иванов совершит визит в Азербайджан для участия в намеченном на 16-17 марта V Бакинском глобальном форуме, организованном Международным центром Низами Гянджеви (МЦНГ) при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой.

По сообщению Госкомитета, Г.Иванов тесно сотрудничает с МЦНГ и участвовал в III и IV Глобальных форумах, а также мероприятиях высокого уровня данной структуры в Италии и Боснии и Герцеговине.

На форуме, посвященном теме «Будущее внешних связей: сила и интересы», обсудят будущее трансатлантических отношений, борьбу с терроризмом, роль Китая в международных отношениях, будущее Европы, угрозы популизма и экстремизма международной безопасности.

В работе форума ожидается участие президентов ряда стран, бывших глав государств и правительств, известных политиков и общественных деятелей. 

Ялчин Алиев, Г.Р.

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