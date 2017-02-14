В Милли Меджлисе выразили отношение к тому факту, что член Республиканского талышского культурного центра, экс-сотрудник газеты «Толыши Садо» Шахин Мирзоев попросил временного убежища у армянских властей.

Как сообщает 1news.az, во вторник, 14 февраля, выступивший на пленарном заседании Милли Меджлиса заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан», председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным образованиям Сиявуш Новрузов указал, что Ш.Мирзоев был членом оппозиционного Национального совета.

«Если помните, в Азербайджане в 2013 году в преддверии президентских выборов на уровне кружка был создан оппозиционный Национальный совет, и эта личность была его членом, а сейчас он получил убежище в Армении. На этом примере можно увидеть, кто является предателем. Структура, которая имела в своих рядах таких предателей, хотела получить власть», - сказал он, отметив необходимость решительной борьбы против подобных предателей Родины.

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Напомним, что член Республиканского талышского культурного центра, экс-сотрудник газеты «Толыши Садо» Шахин Мирзоев попросил временного убежища у армянских властей.

Эльшан Рустамов, Г.Р.