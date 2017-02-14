Некоторые председатели муниципалитетов ведут себя как главы управлений.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила выступившая во вторник, 14 февраля, на пленарном заседании Милли Меджлиса депутат Ганира Пашаева в ходе обсуждения годового отчета о деятельности муниципалитетов.

По ее словам, ряд руководителей муниципалитетов не знают свои обязанности.

«Несмотря на то, что прошло столько времени, они до сих пор не осознают суть института муниципалитета. Есть необходимость в информировании таких председателей о сути деятельности муниципалитетов», - сказала она.

Депутат в качестве примера привела муниципалитет Гобу.

«Данным муниципалитетом было незаконно израсходовано 900 тыс. манатов. Председатель муниципалитета был отстранен, однако интересно, были ли возвращены эти финансы», - сказала она.

Эльшан Рустамов, Г.Р.