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Политика

Ганира Пашаева: «Ряд руководителей муниципалитетов не знают свои обязанности» 14.02.2017 14:08

Некоторые председатели муниципалитетов ведут себя как главы управлений.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила выступившая во вторник, 14 февраля, на пленарном заседании Милли Меджлиса депутат Ганира Пашаева в ходе обсуждения годового отчета о деятельности муниципалитетов.

По ее словам, ряд руководителей муниципалитетов не знают свои обязанности.

«Несмотря на то, что прошло столько времени, они до сих пор не осознают суть института муниципалитета. Есть необходимость в информировании таких председателей о сути деятельности муниципалитетов», - сказала она.

Депутат в качестве примера привела муниципалитет Гобу.

«Данным муниципалитетом было незаконно израсходовано 900 тыс. манатов. Председатель муниципалитета был отстранен, однако интересно, были ли возвращены эти финансы», - сказала она.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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