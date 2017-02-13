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Политика

Межпарламентские связи играют важную роль в развитии азербайджано-латвийских отношений 14.02.2017 00:14

13 февраля председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Огтай Асадов встретился с делегацией, возглавляемой министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом.

Председатель выразил веру в то, что второй официальный визит гостя в Азербайджан в качестве министра иностранных дел внесет позитивный вклад в развитие наших отношений. «Отрадно, что сегодня наши политические отношения развиваются по восходящей. Роль глав государств в углублении наших связей неоспорима. До сегодняшнего дня между нашими странами подписаны 34 документа, над восемью работа продолжается»,- сказал О.Асадов.

Председатель Милли Меджлиса сказал, что дальнейшее углубление наших связей в экономической сфере является требованием дня. Надеемся, что после реализации проекта транспортного коридора Север-Юг в этой сфере также произойдет значительный поворот.

«Деятельность групп дружб в парламентах обеих стран достойна похвалы. Наши депутаты часто встречаются в авторитетных международных структурах, проводят обмен мнениями по интересующим их вопросам»,- сказал О.Асадов.

Подробно проинформировав о нынешнем состоянии связей между Азербайджаном и Европейским Союзом, председатель подчеркнул, что последний визит Президента Ильхама Алиева в Брюссель имел особое значение с этой точки зрения. Он отметил наличие хороших возможностей для развития всесторонних связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Говоря о вкладе Азербайджана в систему энергетической безопасности Европы, Огтай Асадов отметил важное значение для региона реализации газовых проектов TAP и TANAP.

Председатель Милли Меджлиса высоко оценил поддержку Латвией территориальной целостности Азербайджана в урегулировании нагорно-карабахской проблемы. Он отметил, что на днях азербайджанская общественность отметит 25-летие Ходжалинского геноцида. Председатель выразил надежду на то, что при поддержке международного сообщества эта болезненная проблема скоро найдет свое логическое решение.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил удовлетворение визитом в нашу страну и проведенными здесь встречами. От имени председателя парламента Латвии он пригласил спикера Милли Меджлиса посетить с официальным визитом его страну. Приглашение было с удовлетворением принято.

Отметив на встрече значение межпарламентских связей, гость подчеркнул важность взаимных визитов и регулярных встреч наших депутатов. Он сказал, что деятельность групп дружбы в законодательных органах обеих стран достойна похвалы.

Во встрече приняли участие руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, посол Азербайджана в Латвии Джаваншир Ахундов, посол Латвии в нашей стране Юрис Маклаковс и другие официальные лица.

АЗЕРТАДЖ

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