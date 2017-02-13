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Политика

Связи между законодательными органами Азербайджана и Грузии развиваются 13.02.2017 22:52

Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Огтай Асадов встретился с делегацией, возглавляемой министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе.

Председатель отметил, что Азербайджан и Грузия являются стратегическими партнерами, наши связи развиваются на основе добрососедства и дружественных отношений. Отмечалось, что встречи и переговоры глав государств сыграли значимую роль в еще большем укреплении наших связей. Наши межгосударственные отношения стали политической традицией, опирающейся на прочную основу. На сегодняшний день между нашими странами подписаны 107 документов, над пятнадцатью - работа продолжается.

Совместно реализуемые двумя странами проекты привлекают внимание международной общественности. Реализация в будущем таких газовых проектов, как TAP и TANAP, осуществление планов по транспортной инфраструктуре будут способствовать повышению авторитета наших стран не только в регионе, но и в Европе и во всем мире.

Высоко оценив межпарламентские отношения, председатель подчеркнул, что деятельность наших депутатов в международных структурах имеет важное значение во имя достижения общих целей.

Министр Михеил Джанелидзе выразил удовлетворение визитом в нашу страну и проведенными здесь встречами. Он сказал, что как друг радуется успехам Азербайджана, с восхищением любуется хорошеющим с каждым днем Баку. Министр отметил, что отношения между нашими странами могут служить примером для других государств.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам развития межпарламентских связей, реализации глобальных проектов в регионе, путях решения региональных конфликтов и другим вопросам, представляющим интерес для сторон.

Во встрече приняли участие руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, посол Грузии в нашей стране Теймураз Шарашенидзе и другие официальные лица.

АЗЕРТАДЖ

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