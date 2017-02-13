Вооруженные формирования Армении в различных направлениях фронта в целом 37 раз нарушили режим прекращения огня, используя 60-, 82- и 120-миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций в селах Барекамаван, Шаваршаван Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Ферехли, Гызылгаджилы Газахского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Мерзили, Немирли, Гарагашлы Агдамского района, Горган, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.