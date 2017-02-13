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Политика

Сиявуш Новрузов: Режим Саргсяна обостряет обстановку на фронте, чтобы избежать противостояния в стране 13.02.2017 19:42

Рост провокаций на фронте со стороны армянских военнослужащих является попыткой режима Сержа Саргсяна установить стабильность в стране.

Об этом в заявлении АЗЕРТАДЖ сказал заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным образованиям Сиявуш Новрузов.

Сиявуш Новрузов отметил, что напряженность в армянском обществе постепенно нарастает. Экономика терпит спад, преступные деяния руководства страны вызвали серьезную озабоченность в обществе. Число безработных в Армении неуклонно растет, граждане живут в условиях голода и нищеты.

Поэтому часть населения покидает Армению, а те, кто не имеют возможности выехать, недовольны властью. По этой причине все оппозиционные партии, объединившись, – объединились даже бывшие государственные чиновники, – усилили борьбу с властью Сержа Саргсяна.

«Чтобы избежать внутреннего противостояния внутри страны, Серж Саргсян обостряет ситуацию на фронте. Но Национальная армия Азербайджана дает достойный отпор провокациям всех диверсионных групп врага», - сказал С. Новрузов.

Напомним, что только в феврале Национальная армия Азербайджана предотвратила до 10 провокаций армянских военнослужащих.

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